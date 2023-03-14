5 знаменитостей, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

Эти знаменитости известны не только своими ролями и музыкальными хитами. Кто из представителей шоу-бизнеса увековечил свое имя в истории, установив мировые рекорды, читайте в материале «Рамблера».

Роберт Дауни-младший

Видео дня

Во время первого визита в Китай, на премьере фильма «Железный человек – 3», актеру удалось установить новый рекорд. Роберту Дауни-младшему была вручена открытка с подписями 5339 фанатов, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Звезда был тронут таким знаком внимания и после получения официального сертификата сказал, что добавит открытку к своей коллекции современного искусства.

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон становился героем книги рекордов Гиннесса целых три раза. В 2007 году — за рекордный гонорар в $5,5 млн за роль Царя скорпионов в одноименном фильме; в 2015 году — за наибольшее число селфи с фанатами (105 штук), сделанных за три минуты. На этом Дуэйн не остановился: в 2017 году актер принял участие в благотворительной акции и изготовил рекордные 245 килограммов популярного техасского соуса дип, который раздали бездомным.

Кадр из фильма "Царь скорпионов"

Бен Стиллер

В 2016 году Бен Стиллер вошел в историю, сделав фото при помощи самой большой в мире палки для селфи — ее длина превышала 8,5 метров. Устройство было самодельным, и представляло собой несколько скрепленных между собой шестов для мытья стекол. На мероприятии, где актер продемонстрировал свое изобретение, присутствовал представитель Книги рекордов, который в тот же день передал Стиллеру документ, подтверждающий достижение.

Эминем

Впервые рэпер попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году благодаря своей легендарной песне Rap God. За шесть минут и четыре секунды (именно столько длится трек) исполнитель успел зачитать 1 560 слов (в среднем 4,28 слова в секунду). После этого ему удалось побить собственный рекорд два раза. В начале этого года рэпер выпустил долгожданный альбом и удивил фанатов новым результатом: в треке Godzilla он произносит 7,23 слова в секунду.

Отметим, что в копилке у Эминема есть и другие рекорды, среди них, самый быстрый подъем в Hot 100, самый большой словарный состав, самый быстро продаваемый артист и другие.

Джеки Чан