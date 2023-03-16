Сюткин признался, почему на самом деле ушел из «Браво»

Валерий Сюткин давно покинул группу «Браво», но его жизнь все еще тесно связана с этим музыкальным коллективом. Так почему же все-таки артист решил заняться сольной карьерой?

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Пожалуй, группа «Браво» — первое, что приходит в голову при упоминании российского рок-н-ролла. Заводной стиль коллектива нельзя перепутать ни с чем. Но наибольшей популярности «Браво» добилось в период солирования Жанны Агузаровой и Валерия Сюткина. Каждый из этих артистов посвятил группе по пять лет. И если Агузарова много раз рассказывала о причинах своего ухода из группы, то Валерий Сюткин лишь недавно решился на откровенное интервью.

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Сюткин готовится отмечать 22 марта 65-летний юбилей и по случаю такого события дал интервью Экспресс газете. Во время беседы с корреспондентом, музыкант рассказал о многом и, конечно, о группе «Браво», озвучив истинные причины своего ухода из коллектива.

«Спустя пять лет бесконечных гастролей я из группы ушел. Мы были уставшие и не могли все адекватно воспринять. Женя хотел изменить наш стиль, а я, наоборот, настаивал, что нужно продолжать в прежнем ключе. Объективно у нас было все отлично. А сейчас, когда прошло уже почти 30 лет, я понимаю, что смог создать что-то свое. Не знаю, почему сольные проекты других вокалистов «Браво» — Жанны Агузаровой или Жени Осина — не оказались столь долговечны и успешны. Они очень талантливые люди», — рассказал музыкант.

Признался Валерий и в том, что его сегодняшние отношения с Жанной Агузаровой не самые лучшие. Артистка много раз подводила группу во время юбилейных концертов, а порой попросту говорила со всеми коллегами на английском языке, желая подчеркнуть свою «зарубежность».

Сам же Сюткин, несмотря на успехи в сольном творчестве и наставническую деятельность в шоу-проекте «Голос» на Первом канале, продолжает поддерживать теплые отношения со старыми коллегами по группе, подчеркивая, что «Браво» — это его судьба: