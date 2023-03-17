Масленников рассказал о госпитализации из-за проблем с сердцем

В юности Масленников перенес операцию на сердце. Она помогла ему восстановить сердечный ритм, однако время от времени 28-летний блогер все же сталкивается с тахикардией. Чаще всего Дмитрий справляется с ней без помощи врачей. Однако во время последнего эпизода ему понадобилась экстренная госпитализация.