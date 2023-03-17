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1 час назад

Блогер Дима Масленников рассказал об экстренной госпитализации из-за тахикардии

Мира Маркина

Российский блогер и телеведущий Дима Масленников, будучи гостем Youtube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», рассказал о недавней госпитализации из-за проблем с сердцем.

Масленников рассказал о госпитализации из-за проблем с сердцем
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В юности Масленников перенес операцию на сердце. Она помогла ему восстановить сердечный ритм, однако время от времени 28-летний блогер все же сталкивается с тахикардией. Чаще всего Дмитрий справляется с ней без помощи врачей. Однако во время последнего эпизода ему понадобилась экстренная госпитализация.

«Врачи сказали: „Смотри, мы можем тебе укольчики сделать, провести процедуры. А можем быстренько — укольчик поставим, ты уснешь, ударим дефибриллятором, остановим сердце, подождем какое-то время и запустим заново“. (...) Я выбрал второй вариант», — рассказал блогер.

Масленников признался, что такая ситуация произошла с ним впервые. Теперь ютубер намерен сделать еще одну операцию, чтобы избавиться от тахикардии навсегда.

Как справиться с приступом тахикардии: видео

Блогер, прославившийся благодаря шоу о поиске паранормальных явлений, отшутился: побывав на том свете, он почерпнул идеи для контента.

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