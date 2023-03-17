Масленников рассказал о госпитализации из-за проблем с сердцем

Российский блогер и телеведущий Дима Масленников, будучи гостем Youtube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», рассказал о недавней госпитализации из-за проблем с сердцем.
В юности Масленников перенес операцию на сердце. Она помогла ему восстановить сердечный ритм, однако время от времени 28-летний блогер все же сталкивается с тахикардией. Чаще всего Дмитрий справляется с ней без помощи врачей. Однако во время последнего эпизода ему понадобилась экстренная госпитализация.
«Врачи сказали: „Смотри, мы можем тебе укольчики сделать, провести процедуры. А можем быстренько — укольчик поставим, ты уснешь, ударим дефибриллятором, остановим сердце, подождем какое-то время и запустим заново“. (...) Я выбрал второй вариант», — рассказал блогер.
Масленников признался, что такая ситуация произошла с ним впервые. Теперь ютубер намерен сделать еще одну операцию, чтобы избавиться от тахикардии навсегда.
Блогер, прославившийся благодаря шоу о поиске паранормальных явлений, отшутился: побывав на том свете, он почерпнул идеи для контента.
Ранее мы писали о странностях Майкла Джексона.