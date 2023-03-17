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2 часа назад

Певица Ольга Бузова пожаловалась на ухудшение здоровья

Мира Маркина

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой ухудшилось здоровье из-за бессонницы. Об этом Бузова сообщила в личном блоге.

По словам Бузовой, она чрезмерно устает и "валится с ног" в последнее время. У певицы также часто кружится голова и нет аппетита. Ольга Бузова также подозревает, что у нее хроническая бессонница.

Артистка подчеркнула, что снотворное не принимает и не хочет прибегать к его помощи. Советов, как вернуться к нормальному состоянию, она спросила у подписчиков.

Телеведущая Маша Малиновская обвинила в непрофессионализме Ольгу Бузову

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на недостаток любви из-за известности.

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