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1 час назад

76-летнюю певицу Шер заметили с помолвочным кольцом от 37-летнего продюсера

Мира Маркина

Певицу Шер сфотографировали папарацци, когда она гуляла в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовал Daily Mail.

Певицу Шер заметили с помолвочным кольцом от молодого бойфренда
Фото: СоцсетиСоцсети

Артистка в расклешенных синие джинсах, зеленой ветровке и ботинках из змеиной кожи. На пальце Шер разглядели помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Его, согласно информации из соцсетей певицы, подарил 37-летний музыкальный продюсер Александр Эдвардс, с которым она находится в романтических отношениях.

Певица и продюсер встречаются с осени 2022 года. Шер отмечала, что "влюблена, но не ослеплена этим", когда ее начали критиковать из-за разницы в возрасте с партнером.

Шер появилась на публике с молодым возлюбленным Александром Эдвардсом: фото

Ранее в блоге певицы появилось фото кольца, которое ей преподнес Александр. В окружении Шер прокомментировали, что это не намек на помолвку, а просто подарок от бойфренда.

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