Певицу Шер заметили с помолвочным кольцом от молодого бойфренда

Певицу Шер сфотографировали папарацци, когда она гуляла в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовал Daily Mail.

Фото: Соцсети Соцсети

Артистка в расклешенных синие джинсах, зеленой ветровке и ботинках из змеиной кожи. На пальце Шер разглядели помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Его, согласно информации из соцсетей певицы, подарил 37-летний музыкальный продюсер Александр Эдвардс, с которым она находится в романтических отношениях.

Певица и продюсер встречаются с осени 2022 года. Шер отмечала, что "влюблена, но не ослеплена этим", когда ее начали критиковать из-за разницы в возрасте с партнером.