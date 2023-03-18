Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Роза Сябитова рассказала, что лучше всего наказать мужчину после измены может ревность

Мария Каткова

Сваха и телеведущая Роза Сябитова дала совет женщинам, как наказать мужчину после того, как он изменил. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам звезды, измены чаще всего происходят весной из-за изменения гормонального фона. Она предложила женщинам наказывать мужчину за измену, если не получилось разорвать отношения.

Сябитова посоветовала вызывать ревность у мужчин без повода. В таком случае должны быть все "улики" для этого, но никаких фактов мужчина предоставить не сможет.

Роза Сябитова поделилась главным секретом удачного замужества

Одним из таких способов она назвала покупку цветов. Когда женщина придет с букетом домой, а мужчина спросит, откуда они, нужно ответить честно: купила сама.

Телеведущая заявила, что с помощью этого способа можно вернуть в пару доверие. Женщинам также не нужно контролировать мужчину и подозревать его после измены.

Ранее сообщалось, что Сябитова рассказала, как едва не погибла на съемках шоу.

Звёзды,Видео,Роза Сябитова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий