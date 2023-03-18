Сваха и телеведущая Роза Сябитова дала совет женщинам, как наказать мужчину после того, как он изменил. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам звезды, измены чаще всего происходят весной из-за изменения гормонального фона. Она предложила женщинам наказывать мужчину за измену, если не получилось разорвать отношения.

Сябитова посоветовала вызывать ревность у мужчин без повода. В таком случае должны быть все "улики" для этого, но никаких фактов мужчина предоставить не сможет.

Одним из таких способов она назвала покупку цветов. Когда женщина придет с букетом домой, а мужчина спросит, откуда они, нужно ответить честно: купила сама.

Телеведущая заявила, что с помощью этого способа можно вернуть в пару доверие. Женщинам также не нужно контролировать мужчину и подозревать его после измены.