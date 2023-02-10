Роза Сябитова поделилась главным секретом удачного замужества

Главная сваха страны, актриса и телеведущая Роза Сябитова рассказала Teleprogramma.pro, как совет бабушки помог ей выйти замуж и не разочароваться в браке.

По словам звезды, еще в юном возрасте она выбрала прагматичный подход к отношениям.

«Романтичной я никогда не была. Вышла замуж так, как советовала бабушка, и нисколько в этом не разочаровалась», — поделилась Сябитова.

Совет родственницы заключался в том, чтобы выбрать в спутники жизни такого мужчину, который будет любить ее больше, чем она его. По мнению Сябитовой, забота и любовь супруга рано или поздно способствуют тому, что и жена проникнется чувствами. Такой вариант брака по расчету телеведущая назвала удачным.

Напомним, Роза Сябитова была замужем дважды. Ее первый супруг, Михаил Сябитов скончался в 1993 году. Выйти замуж во второй раз телеведущая решилась только много лет спустя, но в 2011-м брак с фитнес-инструктором Юрием Андреевым распался.