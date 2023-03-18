Оксана Самойлова и Джиган разъехались

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова ответила на вопрос об отношениях с Джиганом. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Подписчики поинтересовались у звезды, почему она не выкладывает своего супруга-рэпера. В ответ на это Самойлова призналась, что они разъехались. Тем не менее, Джиган продолжает видеться с детьми.

Однако другие подробности их взаимоотношений Самойлова раскрывать не стала и заявила, что спустя время поклонники пары сами все узнают.

"Я не могу рассказать, что случилось, потому что это не только моя история", - написала она.