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2 часа назад

Оксана Самойлова и Джиган разъехались

Мария Каткова

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова ответила на вопрос об отношениях с Джиганом. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Оксана Самойлова и Джиган разъехались
Фото: СоцсетиСоцсети

Подписчики поинтересовались у звезды, почему она не выкладывает своего супруга-рэпера. В ответ на это Самойлова призналась, что они разъехались. Тем не менее, Джиган продолжает видеться с детьми.

Самойлова задумалась о съемках реалити про свою семью

Однако другие подробности их взаимоотношений Самойлова раскрывать не стала и заявила, что спустя время поклонники пары сами все узнают.

"Я не могу рассказать, что случилось, потому что это не только моя история", - написала она.

Ранее сообщалось, что Оксану Самойлову госпитализировали с низким давлением.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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