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3 часа назад

Звездные пары, которые давно вместе и не собираются жениться

Мария Каткова

Вопрос “когда свадьба?” вряд ли интересует родственников этих пар. Они давно вместе, некоторые из них воспитывают ребенка, и даже не одного. И узаконивать свои отношения они не собираются. Почему — остается только гадать.

Звездные пары, которые давно вместе и не собираются жениться
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В материале “Рамблера” — о звездных парах, которые и не думают жениться.

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Влюбленные познакомились в 2002 году, когда Курникова участвовала в съемке клипа музыканта. С тех пор пара не расставалась, но и не стала переводить свои отношения в другой, более серьезный (как считают некоторые), статус.

Они встречались 15 лет до рождения своего первого ребенка. В 2017 году на свет появились близнецы Николас и Люси. В 2020 году родилась третья дочь Мария.

Свою позицию возлюбленные объясняют тем, что считают брак формальностью. Курникова говорит, что им ну нужен брак — они и так доверяют друг другу. Иглесиас объясняет нежелание жениться тем, что сам вырос у разведенных родителей, поэтому не считает женитьбу чем-то серьезным.

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли

Одна из самых популярных пар в социальных сетях, каждому снимку которой радуются миллионы поклонников. Идеальная картинка из супермодели и актера. Они познакомились в 2010 году и обручились в 2016, но свадьба так и не состоялась. Возлюбленные воспитывают двоих детей, которые родились в 2017 и 2022 году.

Мужчина решил отменить свадьбу после разговора с отцом

Модель говорит, что сейчас не задумывается о свадьбе, так как событие не стало для нее приоритетом в личной жизни. По ее словам, сначала торжество откладывали из-за работы, а потом у пары появились дети. Пока что свадьбу они играть не намерены.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Завидный красавчик Голливуда Райан Гослинг состоит в отношениях с актрисой Евой Мендес с 2011 года. Пара прошла через множество слухов о своем статусе: СМИ писали, что они расстались, потом о том, что Гослинг все-таки сделал возлюбленной предложение. Однако официальных комментариев они так и не дали. Известно, что влюбленные воспитывают двух дочерей и узаконивать свои отношения не спешат.

Мендес говорит, что не хочет брать на себя обязательства женатой женщины. Однако в конце 2022 года появились новые слухи о том, что пара все-таки поженилась, так как на безымянном пальце актрисы заметили внушительных размеров кольцо.

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