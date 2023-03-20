Клоун Куклачев раскрыл размер своей пенсии

73-летний основатель Театра кошек Юрий Куклачев в свое был время очень популярен. Сейчас клоун уже не выступает. В беседе с Teleprogramma.pro он раскрыл размер своей пенсии.

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По словам Куклачева, государство ежемесячно выплачивает ему 30 тысяч рублей. И это при условии надбавки за счет звания народного артиста России, уточнил он.

Клоун признался, что этой суммы ему хватает только на оплату бензина, так как он регулярно пользуется машиной. На продукты и еду для своих питомцев ему не хватает пенсии, однако у него есть и другие источники дохода.