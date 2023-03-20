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48 минут назад

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев раскрыл размер своей пенсии

Катерина Саломе

73-летний основатель Театра кошек Юрий Куклачев в свое был время очень популярен. Сейчас клоун уже не выступает. В беседе с Teleprogramma.pro он раскрыл размер своей пенсии.

Клоун Куклачев раскрыл размер своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Куклачева, государство ежемесячно выплачивает ему 30 тысяч рублей. И это при условии надбавки за счет звания народного артиста России, уточнил он.

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Клоун признался, что этой суммы ему хватает только на оплату бензина, так как он регулярно пользуется машиной. На продукты и еду для своих питомцев ему не хватает пенсии, однако у него есть и другие источники дохода.

Ранее мы писали о том, что автор песни "Яблоки на снегу" получает пенсию в 13 тысяч рублей.

Звёзды,Юрий Куклачев,
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