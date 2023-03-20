Согласно сообщениям СМИ, принц Гарри и Меган Маркл выдвинули свои условия, при выполнении которых они посетят коронацию Карла III.

Так, СМИ пишут, что Гарри и Меган требуют места на балконе Букингемского дворца во время коронации. Согласно протоколу, места на балконе занимают только действующие члены королевской семьи.

Также Меган и Гарри обеспокоены тем, какую роль займут их дети принц Арчи и принцесса Лилибет, которых пока официально на церемонию не приглашали.

По словам инсайдеров, члены королевской семьи опасаются, что такие условия Гарри и Меган могут превратить историческое событие в «хаос».