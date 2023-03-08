Принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь в США

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл тайно крестили дочь Лилибет в Калифорнии, США. Об этом сообщает People.

Обряд крещения в Лос-Анджелесе 3 марта провел архиепископ преподобный Джон Тейлор.

По данным издания, церемония прошла в доме принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито, на ней присутствовали от 20 до 30 гостей. Приглашения на крестины были отправлены принцу Уильяму, Кейт Миддлтон, королю Карлу III и королеве-консорту Камилле, однако они на церемонию не посетили.

Крестным отцом Лилибет Дианы стал кинематографист Тайлер Перри, который прилетел в Лос-Анджелес из Атланты с госпел-хором из 10 человек. Имя крестной матери не разглашается.