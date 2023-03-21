Кто такая Митрошина и чем она прославилась

Новый налоговый скандал разгорелся на этот раз вокруг блогера Саши Митрошиной. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве обвиняет девушку в уклонении от уплаты налогов. Сколько задолжала Саша Митрошина и как она стала знаменитой - в материале "Рамблера".

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Свой блог Саша Митрошина завела, когда ей было 12 лет, уже тогда у нее было примерно 500 подписчиков, но девушка упорно работала над увеличением аудитории. Она не забросила свой блог даже, когда поступила в МГУ, а после окончания начала работать журналистом. Причем часто получалось так, что скромную зарплату начинающего журналиста тратила на продвижение. Сейчас у нее более четырех миллионов подписчиков, а кроме того, есть собственный сайт ютуб-канал и канал в Telegram.

Став опытным блогером, Саша Митрошина начала продавать курсы по продвижению блога, позже она выпустила книгу на эту тему. Еще одна ее книга посвящена фитнесу и правильному питанию.

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Вместе с числом подписчиков росли и доходы блогера, причем так, что ей заинтересовались следственные органы.

По предположению следствия, Митрошина в период с октября 2020 года по май 2022 года продолжала использовать упрощенную систему налогообложения, но доход от продажи курсов превысил лимит, установленный для упрощенки, а блогер при этом не перешла на общую систему налогообложения, которая предусматривает уплату НДФЛ и НДС. Вместо этого она создала другие ИП, через которые проводила средства.

"Со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов ну сумму свыше 120 млн рублей", - заявили в Следственном комитете РФ по городу Москве.