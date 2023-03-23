Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Валерий Сюткин рассказал про предательство Жанны Агузаровой

runews24.ruиещё 2

Певец Валерий Сюткин рассказал про неприятные воспоминания, которые связаны с сотрудничеством с Жанной Агузаровой.

В 90-е годы Сюткин и Агузарова отправились на совместные гастроли вместе с группой «Браво».

Музыкант вспомнил, что Жанна прилетела к коллективу из США и по этой причине строила из себя американку, и говорила на английском языке.

Агузарова находилась под присмотром директора коллектива, потому что певица не хотела выступать и пыталась сбежать с концертов.

«Даже дверь в квартире, где жила, пришлось выбивать, чтоб вывезти ее на гастроли. И в итоге она сбежала, не отработав тур до конца», - рассказал Сюткин «АиФ».

Мария Голубкина пожаловалась на отсутствие «нормальных мужчин»

Артист считает, что подобное поведение считается недопустимым и безответственным. Как отмечает Валерий, Жанна показывала себя инопланетянкой, но, когда речь заходила о деньгах, то сразу становилась мирским человеком.

Звёзды,Видео,Мария Голубкина,Валерий Сюткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий