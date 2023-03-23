Валерий Сюткин рассказал про предательство Жанны Агузаровой

Певец Валерий Сюткин рассказал про неприятные воспоминания, которые связаны с сотрудничеством с Жанной Агузаровой.

В 90-е годы Сюткин и Агузарова отправились на совместные гастроли вместе с группой «Браво».

Музыкант вспомнил, что Жанна прилетела к коллективу из США и по этой причине строила из себя американку, и говорила на английском языке.

Агузарова находилась под присмотром директора коллектива, потому что певица не хотела выступать и пыталась сбежать с концертов.

«Даже дверь в квартире, где жила, пришлось выбивать, чтоб вывезти ее на гастроли. И в итоге она сбежала, не отработав тур до конца», - рассказал Сюткин «АиФ».