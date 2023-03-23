Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон, будучи гостьей программы «The Tonight Show», рассказала Джимми Фэллону, как Адам Сэндлер смеялся над парнями актрисы.
По словам звезды, ее с актером и продюсером Адамом Сэндлером связывает многолетняя дружба. Но несмотря на это, он не упускает возможности посмеяться над очередным бойфрендом Энистон.
Актриса призналась, что подтрунивания друга на эту тему не испортили их отношения. Дженнифер любит заботиться об Адаме.
«Он настолько переживает за остальных, что просто забывает про себя», — заявила звезда.
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