Коллега актера и музыканта Владимира Селиванова стал гостем Rutube-шоу «Пожалуйста, не рассказывай». Игорь Ознобихин раскрыл тайну, которую долгое время скрывал звезда «Реальных пацанов».

Шоумен рассказал, как однажды Селиванов встретился с другим актером Антоном Богдановым – Владимир обещал коллеге помочь ему с выбором люстры в новую квартиру – но шопинг закончился вечеринкой.

Товарищи оказались в квартире, принадлежавшей двум стриптизершам. Ночью стоявший в комнате пилон упал на голову одной из хозяек.

«Тот, падая, упал прямо на лоб девушке, с которой лежал Антон. Она проснулась с огромной шишкой», — рассказал Ознобихин.

После этого Селиванов ушел в ванную вместе со стриптизершей.