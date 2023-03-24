Коллега актера и музыканта Владимира Селиванова стал гостем Rutube-шоу «Пожалуйста, не рассказывай». Игорь Ознобихин раскрыл тайну, которую долгое время скрывал звезда «Реальных пацанов».
Шоумен рассказал, как однажды Селиванов встретился с другим актером Антоном Богдановым – Владимир обещал коллеге помочь ему с выбором люстры в новую квартиру – но шопинг закончился вечеринкой.
Товарищи оказались в квартире, принадлежавшей двум стриптизершам. Ночью стоявший в комнате пилон упал на голову одной из хозяек.
«Тот, падая, упал прямо на лоб девушке, с которой лежал Антон. Она проснулась с огромной шишкой», — рассказал Ознобихин.
После этого Селиванов ушел в ванную вместе со стриптизершей.
Утром он вышел из комнаты и его тело было покрыто синяками, царапинами и ссадинами. Чтобы скрыть следы бурной ночи, Владимир поехал в больницу Челябинска и провел там пять дней. Девушка актера так ничего о произошедшем и не узнала.
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