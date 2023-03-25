Об этом актриса рассказала своим подписчикам в социальных сетях.

Под сообщением, появившемся на личной странице звезды, подписались и Риз, и ее супруг Джим Тот, однако причину расставания они не назвали.

Уизерспун призналась, что решение о расторжении брака принять было очень непросто, но в итоге, она поняла, что необходимо сделать этот шаг.

Актриса подчеркнула, что с супругом они расстаются, сохранив хорошие отношения и уважение друг к другу. Принимать участие в воспитании общего сына, Теннесси, Риз Ии Джим планируют вместе.

Также Уизерспун попросила журналистов не тревожить их расспросами в это непростое время и уважать их право на приватность.

Напомним, что Риз Уизерспун и Джим Тот поженились в марте 2011 года, в 2012 году у супругов появился сын. Актриса до этого состояла в браке с актером Райаном Филлиппом, от которого у нее двое детей: дочь Ава и сын Дикон.