Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
49 минут назад

Певица Любовь Успенская порекомендовала дочери не выходить замуж

Мира Маркина

Певица Любовь Успенская считает, что ее 33-летней дочери Татьяне Плаксиной пока не стоит выходить замуж. По мнению артистки, логичнее родить от донора, а потом "влюбляться, сколько хочешь". Об этом она рассказала mk.ru.

Любовь Успенская пояснила свою позицию тем, что мужчины используют общих детей, чтобы шантажировать женщину и прочими способами добиваться выгоды для себя.

"Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы", — заявила артистка.

Успенская рассказала, что мужья многих ее приятельниц делали попытки забрать детей. Ее собственный супруг угрожал не отпустить дочку в Россию и таким образом шантажировал артистку.

Любовь Успенская показала фото с изменившейся дочерью

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина вместе ездят в концертные туры: мама помогает дочке строить карьеру. По словам артистки, она никогда не будет навязывать публике выступление близкого человека, если у него нет таланта. К Татьяне она требовательна:

"Я должна гордиться, когда она выходит петь, чтобы я затаила дыхание и у меня мурашки по телу шли".

Ранее Любовь Успенская рассказывала, как поможет дочери забеременеть.

Звёзды,Видео,Любовь Успенская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий