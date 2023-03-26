Певица Любовь Успенская считает, что ее 33-летней дочери Татьяне Плаксиной пока не стоит выходить замуж. По мнению артистки, логичнее родить от донора, а потом "влюбляться, сколько хочешь". Об этом она рассказала mk.ru.

Любовь Успенская пояснила свою позицию тем, что мужчины используют общих детей, чтобы шантажировать женщину и прочими способами добиваться выгоды для себя.

"Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы", — заявила артистка.

Успенская рассказала, что мужья многих ее приятельниц делали попытки забрать детей. Ее собственный супруг угрожал не отпустить дочку в Россию и таким образом шантажировал артистку.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина вместе ездят в концертные туры: мама помогает дочке строить карьеру. По словам артистки, она никогда не будет навязывать публике выступление близкого человека, если у него нет таланта. К Татьяне она требовательна: