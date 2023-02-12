Успенская рассказала, как поможет дочери забеременеть

Певица Любовь Успенская очень хочет внуков. В программе «Ты не поверишь» она призналась, что намерена помочь дочери Татьяне Плаксиной забеременеть при помощи особого блюда.

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Артистка рассказала, что главным ингредиентом являются бараньи яйца. Их необходимо обжарить в специальной смеси на оливковом масле, уточнила она. По ее словам, деликатес является мощным афродизиаком, который способствует зачатию.

При этом Татьяна, наследница звезды, признается, что еще в поиске мужчины, от которого захочется иметь детей. Успенская понимает страдания дочери, ведь она сама считает, что «мужчины перевелись».