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2 часа назад

Певица Любовь Успенская рассказала, как поможет дочери забеременеть

Катерина Саломе

Певица Любовь Успенская очень хочет внуков. В программе «Ты не поверишь» она призналась, что намерена помочь дочери Татьяне Плаксиной забеременеть при помощи особого блюда.

Успенская рассказала, как поможет дочери забеременеть
Фото: СоцсетиСоцсети

Артистка рассказала, что главным ингредиентом являются бараньи яйца. Их необходимо обжарить в специальной смеси на оливковом масле, уточнила она. По ее словам, деликатес является мощным афродизиаком, который способствует зачатию.

Успенская высказалась о "бездарных мужчинах"

При этом Татьяна, наследница звезды, признается, что еще в поиске мужчины, от которого захочется иметь детей. Успенская понимает страдания дочери, ведь она сама считает, что «мужчины перевелись».

Ранее мы писали о том, что Успенская показала фото с дочерью после инъекций.

Звёзды,Любовь Успенская,
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