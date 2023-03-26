Эмили Ратаковски сфотографировали на свидании с Гарри Стайлзом

Папарацци заметили модель Эмили Ратаковски и поп-исполнителя Гарри Стайлза на свидании в Токио. Видео, на котором пара целуется, появилось в Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На ролике видно, как 31-летняя модель и 29-летний музыкант сначала прячутся от дождя под зонтом и слегка пританцовывают, затем разговаривают у серебристого автомобиля, а потом страстно целуются.

Эмили Ратаковски на свидании была в облегающей черной юбке-миди, кроп-топ и дутую розовую куртку, Гарри Стайлз оделся в черные брюки и пиджак, а также в белую рубашку навыпуск.

До этого ни Эмили Ратаковски, чей брак распался осенью прошлого года, ни Гарри Стайлз, чуть позже расставшийся с Оливией Уайлд, не раскрывали, что встречаются друг с другом. В конце февраля издение Mirror со ссылкой на источник, писало, что музыкант находится в романтических отношениях с кем-то.