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2 часа назад

Модель Эмили Ратаковски сфотографировали на свидании с певцом Гарри Стайлзом

Мира Маркина

Папарацци заметили модель Эмили Ратаковски и поп-исполнителя Гарри Стайлза на свидании в Токио. Видео, на котором пара целуется, появилось в Daily Mail.

Эмили Ратаковски сфотографировали на свидании с Гарри Стайлзом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На ролике видно, как 31-летняя модель и 29-летний музыкант сначала прячутся от дождя под зонтом и слегка пританцовывают, затем разговаривают у серебристого автомобиля, а потом страстно целуются.

Эмили Ратаковски на свидании была в облегающей черной юбке-миди, кроп-топ и дутую розовую куртку, Гарри Стайлз оделся в черные брюки и пиджак, а также в белую рубашку навыпуск.

Звездные пары, которые давно вместе и не собираются жениться

До этого ни Эмили Ратаковски, чей брак распался осенью прошлого года, ни Гарри Стайлз, чуть позже расставшийся с Оливией Уайлд, не раскрывали, что встречаются друг с другом. В конце февраля издение Mirror со ссылкой на источник, писало, что музыкант находится в романтических отношениях с кем-то.

Ранее Эмили Ратаковски выложила фото в купальнике.

Звёзды,Оливия Уайлд,
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