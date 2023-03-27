Самые богатые люди планеты, которые женились в преклонном возрасте

Жениться никогда не поздно, и богатейшие люди планеты доказывают эту простую истину своим примером.

"Рамблер" рассказывает, кто из самых богатых мужчин в мире решился на брак в солидном возрасте.

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Берни Экклстоун и Фабиана Флози

Бывшему руководителю «Формулы-1» Берни Экклстоуну сейчас 92 года, а в 90 лет он в четвертый раз стал отцом. Его третья жена Фабиана Флози родила сына, когда ей было 44 года. Для нее это первый ребенок. Кстати, пара уверяет, что ребенка зачали естественным путем, разница в возрасте у них составляет 46 лет.

Руперт Мердок и Энн Лесли Смит

Медиамагнату Руперту Мердоку тоже 92 года, но для него это вовсе не повод отказываться от того, чтобы связать себя узами брака с любимой женщиной. Избранницей стала 66-летняя вдова, владелица винного бизнеса Энн Лесли Смит. Свадьба состоится этим летом.

Уоррен Баффет и Астрид Менкс

Сейчас Уоррену Баффету тоже 92 года, а женился он еще в 76 лет, что поздновато для обычного человека, но никак не знаменитого на весь мир миллиардера. Его женой стала Астрид Менкс, на момент свадьбы ей было 62 года. Разница в возрасте не такая большая, но история поразительная. Ведь их познакомила первая жена Баффета. Она хотела строить карьеру певицы, но боялась оставлять мужа одного, ведь к быту он был совершенно не приспособлен. Жена попросила Астрид присмотреть за мужем и с чистой совестью отправилась покорять музыкальный олимп. Со временем отношения Астрид и Уоррена перешли в романтический формат, жена об этом узнала и оказалась не против. Развод они оформлять не стали, а продолжали жить и дружить целых тридцать лет. Во второй раз Уорен Баффет женился после смерти первой жены. Дети, кстати, были не против.

Джордж Сорос и Тамико Болтон

Еще один миллиардер, которому тоже 92 года. Он женился в 83 года на 42-летней Тамико Болтон, которая может похвастаться магистерской степенью в сфере бизнеса и дипломом фармацевта.

Тамико Болтон обвиняли в том, то с Соросом она из-за его денег. А вот сам миллиардер удивил, раньше он выбирал моделей и актрис, причем более молодых.

Сильвио Берлускони и Марта Фашина

Бывший премьер Италии и довольно богатый человек Сильвио Берлускони женился на депутате итальянского парламента - Марте Фашина, которая на 53 года моложе его.

Дети Сильвио Берлускони не сильно обрадовались выбору отца, поскольку не смогут претендовать на наследство в полном объеме.

Ксения Дели и Осама Фати Рабах аль-Шариф

В России Ксению знают благодаря роману с Егором Кридом, но их роман завершился более шести лет назад, и сейчас модель замужем за египетским бизнесменом Осамой Фати Рабах аль-Шарифом, который владеет одним из крупнейших в стране холдингов Aamiral Hildings Limited.

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