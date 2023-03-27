Полина Гагарина: биография, карьера и личная жизнь

Первую известность Полине Гагариной принесло участие в "Фабрике звезд", но начинающая певица не воспользовалась шансом, а пошла своей дорогой.

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"Рамблер" рассказывает, как Полина Гагарина строила карьеру и как сложилась ее личная жизнь.

Начинающая певица Полина Гагарина стала участницей популярного шоу "Фабрика звезд", когда ей было 16 лет. Тогда она выглядела немного по-другому, но это не помешало ей выиграть, потому что голос покорил и жюри, и зрителей. Победитель получал контракт с продюсером, запись нового альбома, концерты - словом, все что нужно для крутого старта карьеры.

Но Полина Гагарина удивила всех - она отказалась! А все потому, что ей не понравились предложенные условия, она разочаровалась в шоу-бизнесе в целом и даже думала, что сцена не для нее. Однако музыкой она продолжала заниматься, и в 2005 году выпустила клип на песню "Колыбельная". А потом еще раз напомнила о себе, став участницей конкурса "Новая волна".

В 2006 году она поступила в школу-студию МХАТ на актерское отделение, где познакомилась с будущим мужем Петром Кисловым. В 2007 году у них родился ребенок, а вот брак распался в 2009.

Через пять лет Полина Гагарина снова вышла замуж, ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. А в 2015 году Полина Гагарина поехала на "Евровидение", где заняла второе место. В том же году вышел фильм "Битва за Севастополь", для которого она записала песню Цоя "Кукушка". Песня ворвалась во все российский чарты, а Полина Гагарина окончательно закрепила за собой статус большой звезды. В том же году она стала одним из наставников в шоу "Голос".