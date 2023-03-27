Виктория Боня рассказала, как ее дразнили в школе

О своем детском прозвище телезвезда рассказала подписчикам в социальных сетях.

Виктория призналась, что одноклассники дразнили ее, называя цыганкой. Такое прозвище сверстники придумали будущей звезде из-за смуглого цвета кожи.

Боня призналась, что очень переживала из-за этого, плакала и жаловалась отцу, который успокаивал ее, объясняя, что оттенок кожи у нее очень красивый.

Сейчас Виктория отметила, что ей очень нравится, как она выглядит, в том числе устраивает ее и цвет кожи.