Виктория Боня рассказала, как ее дразнили в школе

О своем детском прозвище телезвезда рассказала подписчикам в социальных сетях.
Виктория призналась, что одноклассники дразнили ее, называя цыганкой. Такое прозвище сверстники придумали будущей звезде из-за смуглого цвета кожи.
Боня призналась, что очень переживала из-за этого, плакала и жаловалась отцу, который успокаивал ее, объясняя, что оттенок кожи у нее очень красивый.
Сейчас Виктория отметила, что ей очень нравится, как она выглядит, в том числе устраивает ее и цвет кожи.
Звезда призналась, что научилась ценить то, что имеет и не обращать внимания на субъективное мнение окружающих, посоветовав своим поклонникам поступать так же.