Владимиру Преснякову-младшему – 55: 10 фактов о певце

«Сын известных родителей» – от этого ярлыка Владимиру Преснякову-младшему удалось избавиться легко и быстро. Его бунтарский и романтичный образ вкупе с уникальным голосом, происхождение которого интриговало многих, принесли ему бешеную популярность. В день рождения артиста «Рамблер» расскажет о его жизни в десяти фактах.

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Непутевое детство

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Владимир родился 29 марта 1968 года в Свердловске, в семье музыкантов Владимира и Елены Пресняковых – артистов ансамбля «Самоцветы». Чтобы обеспечивать себя и сына, родители будущей звезды часто гастролировали. Поэтому воспитание Владимира легло на плечи его бабушки. А позже мальчика устроили в интернат, в котором учился еще его отец. Обиделся ли на это маленький Вова? Он никогда (по крайней мере публично) не отзывался о родителях в негативном ключе. По словам Владимира, он всегда старался относиться к разлуке с пониманием.

Но и родители не оставались в долгу. Владимиру учеба давалась сложно. А иногда он становился причиной конфликтов в школе из-за своего вспыльчивого характера. Поэтому несколько раз «сына знаменитых родителей» исключали из учебных заведений. Но даже в этом случае Елена и Владимир не теряли терпения – не повышали на ребенка голос и не наказывали его. Поддержка семьи сыграла роль в жизни Владимира большую, чем порицание, которого ему хватало от окружающих.

В 11 лет Пресняков-младший сочинил свою первую песню. К этому времени родители забрали сына из Свердловска в Москву. В столице Володя часто посещал их репетиции и концерты. Сам начал петь в хоре Елоховской церкви. На гастролях родителей он познакомился с Димой Маликовым, с которым сочинял песни. Так что музыка постепенно стала частью жизни будущей звезды. А уже в 13 лет он начал выступать с группой «Круиз», с ней же состоялись первые в его жизни гастроли. Поскольку концерты приносили гонорары, Володя никогда не просил у родителей денег на карманные расходы. Несмотря на такую вольную самостоятельную жизнь школу Преснякову-младшему пришлось все-таки закончить. После нее он поступил в музучилище им. Октябрьской революции на дирижерско-хоровой факультет. Это было его второе училище. Из Хорового училища имени Свешникова юношу выгнали за прогулы.

Существует несколько версий о происхождении фальцета Преснякова-младшего. Сам он любит шутить, что пользуется прищепками, закрепляя их «в нужных местах». Одни склонны утверждать: уникальный голос Владимиру поставила команда его знаменитого отца. Другим более реалистичной кажется версия с пневмонией, перенесенной в детстве. Из-за нее музыкант сначала потерял голос, а потом открыл, что не может петь иначе. Наконец, третья версия – во время возрастной мутации Владимир лишился голоса. Врачи смогли наладить работу связок, но вот петь мальчик мог теперь только фальцетом.

Карьерный взлет и роман, удививший всех

Начало сольной карьеры Преснякова-младшего совпало с тем, что его отец решил покинуть «Самоцветы». Елена, мать музыканта, оставалась солисткой известной группы еще довольно долго. Ее супруг стал выступать вместе с сыном. У него в сольной программе Владимира был номер с исполнением джазовых композиций на саксофоне. Сын с отцом настолько связаны, что даже день рождения празднуют в один день, хотя Пресняков-старший родился 26 марта.

Известность Преснякову-младшему принес как ни странно кинематограф. Его участие в съемках фильма «Выше радуги» сделало юношу известным во всем СССР. После Владимира приглашали еще в несколько известных картин, для которых он писал музыку.

7 октября 1986 года на городском празднике в Измайлове Владимир вместе с Лаймой Вайкуле давал там концерт. Он познакомился с 15-летней Кристиной Орбакайте. Годом спустя артист пришел работать в Театр Аллы Пугачевой. Но на жизнь Примадонны он оказал большее влияние, чем могло показаться. Ведь совсем скоро 16-летняя дочь певицы заявила, что будет жить с 19-летним музыкантом в гражданском браке. И хотя официально свои отношения артисты так и не оформили, в 1991 году у них родился сын Никита. А пять лет спустя Владимир и Кристина решили расстаться. Слухи о неверности Преснякова-младшего разрушили ранний брак. Музыкант тяжело переживал разрыв, злоупотреблял алкоголем. Но при этом продолжал заниматься музыкой и писать песни.

После расставания с Кристиной Орбакайте в жизни Владимира появилась модельер Елена Ленская. Она развелась с музыкантом Игорем Сарухановым. Ходили слухи, что причиной разрушения обеих пар стала связь Преснякова и Ленской. Елене было суждено стать первой официальной женой музыканта. Есть легенда, что музыкант взял «на слабо», предложив выпить стакан водки. Когда она сделала это, артист заявил, что женится на ней. Но брак дизайнера и музыканта просуществовал недолго. Прагматичной Ленской оказалось трудно ужиться с творческой натурой Преснякова-младшего.

В нулевые популярность Преснякова-младшего пошла на спад. Тогда он отправился покорять телезрителя. Победа в «Последнем герое» вернула Владимиру былую популярность, расширила его аудиторию. Артисту стали предлагать спеть дуэтом многие известные российские исполнители – Леонид Агутин, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Александр Иванов. Некоторых из них он пригласил позже принять участие в записи альбома «Быть частью твоего».