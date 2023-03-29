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47 минут назад

Как сейчас выглядит забытая супермодель 90-х Ясмин Гаури

Мира Маркина

Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Синди Кроуфорд до сих пор символизируют золотую эпоху супермоделей. Однако были и другие звезды, которые уверенно покоряли подиумы в 90-е. Как сейчас выглядит Ясмин Гаури, которая стремительно ворвалась в модельный бизнес в те годы, смотрите в материале «Рамблера».

Как сейчас выглядит забытая супермодель 90-х Ясмин Гаури
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Будущая звезда родилась в Монреале (Канада), в семье пакистанца и немки. Когда Ясмин было 17 лет, ее заметил модельный скаут — она стояла за кассой «Макдональдса», а он зашел в ресторан быстрого питания перекусить. Мужчина предложил Гаури сотрудничать с агентством, и девушка воспользовалась этим шансом. В Канаде она не добилась особого успеха (местные бренды сочли ее внешность «слишком этнической»), а вот за границей девушка была нарасхват.

Ясмин стала первой южноазиатской моделью, которая появилась на обложке Vogue, тем самым открыв и другим девушкам из Южной Азии дорогу в мир высокой моды. Гаури сотрудничала с такими брендами, как Chanel, Lanvin, Versace, Dior, Azzedine Alaïa и другими. Она также снялась в клипе Элтона Джона на песню Sacrifice.

Для многих стало большой неожиданностью, что на пике славы Ясмин внезапно приняла решение завершить карьеру. В 1996 году она в последнюю минуту передумала выходить на показе Yves Saint Laurent, а в 1997 официально подтвердила слухи о своем уходе из индустрии. Решение было связано с личной жизнью модели — в 1996 году она начала встречаться с адвокатом Ральфом Бернштейном, а в 1997 году они связали себя узами брака. Ясмин предпочла сосредоточиться на семье. Вместе с новоиспеченным супругом она осела в Нью-Йорке, у пары родилось двое детей: сын Виктор и дочь Майя.

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В последние годы Гаури почти не выходила в свет и не принимала предложения вернуться на подиум. Сейчас Ясмин увлекается архитектурой и пробует себя в дизайне, а о былых временах напоминают лишь архивные фото в ее социальных сетях.

Соцсети
Звёзды,Елена Корикова,Синди Кроуфорд,Клаудия Шиффер,Наоми Кэмпбелл,Элтон Джон,McDonald's,Chanel,
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