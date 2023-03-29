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23 минуты назад

Кортни Кардашьян раскритиковали за "отвратительную" фотосессию с едой на унитазе

Диана Товсепова

Поток негативной реакции хлынул от пользователей соцсетей в сторону телезвезды и инфлюенсера Кортни Кардашьян.

43-летняя звезда Кортнии Кардашьян опубликовала в соцсетях кажры с фотосъемки, на которых она вместе с мужем Трэвисом Скоттом позирует в ванной.

Соцсети
Соцсети

Пользователей возмутило, что повсюду в ванной была расставлена еда, а на закрытой крышке унитаза лежал недоеденный бургер со стаканом воды.

Многие из миллионов подписчиков звезды заявили, что еда рядом с унитазом - это "отвратительно", негигиенично, неэстетчно и "просто мерзко".

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Ранее мы писали о том, что Шер появилась на публике с молодым возлюбленным.

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