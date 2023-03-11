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50 минут назад

Шер появилась на публике с молодым возлюбленным Александром Эдвардсом: фото

Мира Маркина

Американская певица армянского происхождения Шер пришла на показ модного дома Versace в сопровождении молодого бойфренда.

Шер появилась на публике с молодым возлюбленным: фото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разница в возрасте между исполнительницей и Александром Эдвардсом составляет 40 лет. Под прицелом камер пара не стала сдерживать чувств. Артистка и ее избранник страстно поцеловались.

Напомним, Шер познакомилась с Александром прошлой осенью в Париже, на Неделе моды. 76-летняя артистка рассказала о новых отношениях в ноябре 2022 года.

Молодой любовник позвал 76-летнюю Шер замуж

Шер также заявила, что их с Александром не разница в возрасте. Певица также познакомила свою семью с новым молодым избранником.

Ранее мы рассказывали о скандалах Елены Берковой.

Звёзды,Елена Беркова,
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