Шер появилась на публике с молодым возлюбленным: фото

Американская певица армянского происхождения Шер пришла на показ модного дома Versace в сопровождении молодого бойфренда.

Разница в возрасте между исполнительницей и Александром Эдвардсом составляет 40 лет. Под прицелом камер пара не стала сдерживать чувств. Артистка и ее избранник страстно поцеловались.

Напомним, Шер познакомилась с Александром прошлой осенью в Париже, на Неделе моды. 76-летняя артистка рассказала о новых отношениях в ноябре 2022 года.

Шер также заявила, что их с Александром не разница в возрасте. Певица также познакомила свою семью с новым молодым избранником.