Звезда поп-сцены Бритни Спирс продолжает удивлять поклонников. Недавно исполнительница разместила в популярной социальной сети провокационный видеоролик.

Американская певица появилась в кадре в бикини с леопардовым принтом, ярко-зеленым лифом и розовыми шнурками. На лице 41-летней певицы были массивные солнцезащитные очки белого цвета. Волосы Бритни распустила.

Однако многие обратили внимание не на пляжный образ Спирс, а на непристойные позы, которые она демонстрирует в этом ролике.

Также в кадр попал давний друг и агент звезды Кейд Хадсон – в песочного цвета шортах и бейсболке.