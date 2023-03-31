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Певица Бритни Спирс опубликовала в соцсетях откровенное видео в бикини

Звезда поп-сцены Бритни Спирс продолжает удивлять поклонников. Недавно исполнительница разместила в популярной социальной сети провокационный видеоролик.

Американская певица появилась в кадре в бикини с леопардовым принтом, ярко-зеленым лифом и розовыми шнурками. На лице 41-летней певицы были массивные солнцезащитные очки белого цвета. Волосы Бритни распустила.

Однако многие обратили внимание не на пляжный образ Спирс, а на непристойные позы, которые она демонстрирует в этом ролике.

Бритни Спирс решила сменить имя

Также в кадр попал давний друг и агент звезды Кейд Хадсон – в песочного цвета шортах и бейсболке.

Ранее мы рассказывали об откровенной съемке 58-летней Моники Белуччи.

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