Актриса и модель Моника Беллуччи предстала в откровенных образах для журнала Wall Street Italia. Издание опубликовало пикантные снимки звезды в своих соцсетях.

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На обложке журнала 58-летняя итальянка появилась в облегающем черном боди. Беллуччи также облачилась в темное платье, бежевый полупрозрачный тренчкот с широким ремнем и корсет. Кроме того, актриса снялась в длинной красной юбке-плиссе.

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Фанаты остались в восторге от новой фотосессии звезды:

«Стареешь, как хорошее вино»,

«Эта женщина никогда не стареет»,

«Великолепно выглядишь! В чем твой секрет?»,

«Самая красивая женщина в мире»,

«Как всегда потрясающая!».