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1 час назад

58-летняя актриса Моника Беллуччи предстала в откровенных образах

Мира Маркина

Актриса и модель Моника Беллуччи предстала в откровенных образах для журнала Wall Street Italia. Издание опубликовало пикантные снимки звезды в своих соцсетях.

Соцсети

На обложке журнала 58-летняя итальянка появилась в облегающем черном боди. Беллуччи также облачилась в темное платье, бежевый полупрозрачный тренчкот с широким ремнем и корсет. Кроме того, актриса снялась в длинной красной юбке-плиссе.

Соцсети

Дочь актрисы Шукшиной сделала откровенное фото в боди и карнавальной маске

Фанаты остались в восторге от новой фотосессии звезды:

«Стареешь, как хорошее вино»,

«Эта женщина никогда не стареет»,

«Великолепно выглядишь! В чем твой секрет?»,

«Самая красивая женщина в мире»,

«Как всегда потрясающая!».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что 55-летняя Карла Бруни в откровенном комбинезоне выступила в Сан-Ремо.

Звёзды,Видео,Моника Беллуччи,
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