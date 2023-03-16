Актриса и модель Моника Беллуччи предстала в откровенных образах для журнала Wall Street Italia. Издание опубликовало пикантные снимки звезды в своих соцсетях.
На обложке журнала 58-летняя итальянка появилась в облегающем черном боди. Беллуччи также облачилась в темное платье, бежевый полупрозрачный тренчкот с широким ремнем и корсет. Кроме того, актриса снялась в длинной красной юбке-плиссе.
Фанаты остались в восторге от новой фотосессии звезды:
«Стареешь, как хорошее вино»,
«Эта женщина никогда не стареет»,
«Великолепно выглядишь! В чем твой секрет?»,
«Самая красивая женщина в мире»,
«Как всегда потрясающая!».
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