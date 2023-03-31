Модель рассказала об изнанке кастингов у крупных брендов

Британская модель Джин Кэмпбелл на странице в одной из популярных соцсетей рассказала, как крупный ретейлер отказал ей в работе и заставил почувствовать себя «никчемной».
Девушка опубликовала в соцсетях снимок в нижнем белье и каблуках. Модель рассказала историю, связанную с этой фотографией.
По словам Джин Кэмпбелл, когда к ней обратился крупный бренд для дальнейшего сотрудничества, по запросу рекрутера девушка отправила этот снимок. Однако руководство компании-ретейлера не одобрило кандидатуру модели, сочтя ее слишком «большой».
«После этого я чувствовала себя никчемной, потому что крупные игроки индустрии имели на меня сильное влияние. Сейчас мне ясно, что это ужасно!» — возмутилась Джин.
Название компании модель не раскрыла.
В комментариях решились поддержать манекенщицу не только ее поклонники, но и коллеги – Индия Хикс, а также Наоми Кэмпбелл. Женщины выразили солидарность модели, оказавшейся в такой ситуации.
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