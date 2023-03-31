$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Модель Джин Кэмпбелл рассказала, как из-за критики бренда почувствовала себя никчемной

Мира Маркина

Британская модель Джин Кэмпбелл на странице в одной из популярных соцсетей рассказала, как крупный ретейлер отказал ей в работе и заставил почувствовать себя «никчемной».

Модель рассказала об изнанке кастингов у крупных брендов
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Девушка опубликовала в соцсетях снимок в нижнем белье и каблуках. Модель рассказала историю, связанную с этой фотографией.

Соцсети

106-летняя филиппинка появилась на обложке Vogue: фото

По словам Джин Кэмпбелл, когда к ней обратился крупный бренд для дальнейшего сотрудничества, по запросу рекрутера девушка отправила этот снимок. Однако руководство компании-ретейлера не одобрило кандидатуру модели, сочтя ее слишком «большой».

«После этого я чувствовала себя никчемной, потому что крупные игроки индустрии имели на меня сильное влияние. Сейчас мне ясно, что это ужасно!» — возмутилась Джин.

Название компании модель не раскрыла.

В комментариях решились поддержать манекенщицу не только ее поклонники, но и коллеги – Индия Хикс, а также Наоми Кэмпбелл. Женщины выразили солидарность модели, оказавшейся в такой ситуации.

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит забытая супермодель 90-х Ясмин Гаури.

Звёзды,Наоми Кэмпбелл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий