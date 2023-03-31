Из медучилища на сцену: как развивалась карьера Вайкуле

31 марта свой день рождения отмечает народная артистка Латвийской республики, не менее популярная и в нашей стране, Лайма Вайкуле.

Вайкуле родилась в 1954 году в городе Цесис Латвийской ССР в семье простых рабочих. Ее родители Станислав и Янина помимо Лаймы растили еще троих детей. Большую часть времени они проводили с бабушкой, пока отец и мать были заняты работой.

Видео дня

Когда будущей звезде было три года, семья переехала в Ригу, где отец устроился рабочим, а мать продавщицей в магазин, где позже заняла должность директора. В Риге Лайма пошла в сад и вспоминает это время не как самое приятное – ей было тяжело раставаться с родителями и ее часто преследовал страх потерять их.

Отучившись в школе 8 классов Вайкуле поступила в медицинское училище. Девочка всегда мечтала стать хирургом, что не могло не радовать родителей. Она уже занималась музыкой и брала уроки пения, однако большое внимание со стороны родителей этому не уделялось. Перспектива дочери стать врачом радовала их гораздо больше.

Первое выступление будущей народной артистки на сцене состоялось еще в 1969 году в доме культуры при заводе ВЭФ в Риге. Там проводился конкурс, на котором Вайкуле стала дипломантом.

Когда ей было 15 лет, ее учитель музыки и вокала, работающий с выдающимся композитором и деятелем культуры Раймондом Паулсом, отвел девушку на прослушивание к мэтру. Все прошло настолько успешно, что вскоре Вайкуле уже стала участницей его ансамбля в Рижском оркестре радио и телевидения.

Когда артистке исполнилось 16 лет, в ее жизни наступил новый период – знакомый музыкант пригласил ее на место солистки в Аджарскую филармонию. Вайкуле приняла предложение и ушла от Паулса. Однако после нескольких успешных туров она все же вернулась в родную Ригу.

После Аджарии Вайкуле вернулась к учебе в училище и закончила его крайне успешно. Она даже начала готовится к поступлению в медицинский университет, однако и тут в ее планы вмешалась музыка.

Жизнь артистки завертелась по разного рода кафе и ресторанам, где она выступала одна или в составе музыкальных групп, она все чаще появлялась в передачах на телевидении и становилась все более узнаваемой.

Сама певица особенно отмечает период, когда работала «Юрас перле» в Юрмале. Именно тогда она обрела широкую популярность и смогла неплохо заработать.

В 1984 году Вайкуле поступила на факультет эстрадной режиссуры в ГИТИС и снова вернулась к сотрудничеству с Раймондом Паулсом.

Так же на нее обратил внимание поэт-песенник Илья Резник и предложил записать песню "Ночной костер", с которой ее услышали не только в радиоэфире, но и впервые увидели на центральном телевидении.

Популярность Лаймы Вайкуле росла по всему СССР с молниеносной скоростью. Она исполняла хит за хитом: "Вернисаж", "Еще не вечер", "Чарли", "Я вышла на Пикадилли" и многие другие.

В 1988 году Лайма уже представляла свою сольную программу в ГЦКЗ "Россия".

Ей одинаково успешно даются и лирические, и шуточные композиции. Многие помнят серию ее выступлений в составе трио с Владимиром Винокуром и Львом Лещенко.

Пластинки с песнями в исполнении Лаймы Вайкуле успешно продавались не только в СССР, но и в Европе, и в США. Также артистка успела сняться не в одной киноленте. А в картинах "В русском стиле", "Снежная королева" и "Красная шапочка" Вайкуле и вовсе исполнила главные роли.

Сейчас певица живет в Латвии и продолжает активно вести творческую жизнь.

Личная жизнь

Со своим гражданским мужем Андреем Латковским Вайкуле познакомилась еще в 1970 году. С 1978 года Лайма и Андрей живут вместе. Детей у пары нет. В 2010 году Лайме удалось забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, однако сохранить беременность, к сожалению, не удалось. Усыновить ребенка певице не позволил ее духовник.