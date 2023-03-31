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3 минуты назад

Куда пропала солистка группы Reflex Алена Торганова

Мария Кимакович

В начале 2000-х годов песни группы Reflex были невероятно популярны. А лица солисток музыкального коллектива не сходили с экранов телевизоров и страниц глянцевых журналов.

Куда пропала солистка группы Reflex Алена Торганова
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

За годы существования состав группы менялся несколько раз. У каждой из певиц были свои поклонники. Но «золотым составом» называют дуэт Ирины Нэльсон и Алены Торгановой.

Об одной из знаменитых блондинок читайте в материале «Рамблера»

Алена стала участницей группы Reflex в 2002 году, заменив предыдущую солистку Ольгу Кошелеву. Блондинке повезло прийти в коллектив буквально накануне его стремительного взлета, сделавшего ее и ее напарницу невероятно популярными.

Алена признавалась, что ее вокал не дотягивает до уровня студийной работы, поэтому в большей степени «отвечала» за хореографию и вполне довольствовалась позицией бэк-вокалистки.

Почти пять лет Торганова и Нельсон работают буквально в бешеном ритме: гастроли, записи альбомов, концерты, мероприятия, фестивали. Уже год как Reflex превратился в трио: в группу пришла Женя Малахова. В итоге Нельсон решает взять творческий отпуск и отдохнуть.

В результате Алена Торганова стала солисткой Reflex, которая проработала в группе дольше всех: коллективу она посвятила почти 15 лет.

В 2016 году Торганова объявила об уходе из группы. О причинах принятия такого решения Алена не сообщила. Предполагали, что это было связано с личной жизнью, но ни подтверждений, ни опровержений этим домыслам не было. Сама же Торганова говорила, что не готова пока создавать семью.

Что стало с первой солисткой группы «Ленинград»

Алена Торганова активно вела социальные сети. Поклонники знали, что она много путешествует. О потере былой популярности она никогда не жалела, а карьеру певицы с удовольствием, как признавалась девушка, сменила бы на профессию дизайнера.

В соцстеях Алена также рассказывала, что изучает терапевтические масла, и ей это очень интересно. Больше о бывшей солистке группы Reflex практически ничего не известно.

Звёзды,Женя Малахова,
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