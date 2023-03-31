Куда пропала солистка группы Reflex Алена Торганова

В начале 2000-х годов песни группы Reflex были невероятно популярны. А лица солисток музыкального коллектива не сходили с экранов телевизоров и страниц глянцевых журналов.

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За годы существования состав группы менялся несколько раз. У каждой из певиц были свои поклонники. Но «золотым составом» называют дуэт Ирины Нэльсон и Алены Торгановой.

Об одной из знаменитых блондинок читайте в материале «Рамблера»

Алена стала участницей группы Reflex в 2002 году, заменив предыдущую солистку Ольгу Кошелеву. Блондинке повезло прийти в коллектив буквально накануне его стремительного взлета, сделавшего ее и ее напарницу невероятно популярными.

Алена признавалась, что ее вокал не дотягивает до уровня студийной работы, поэтому в большей степени «отвечала» за хореографию и вполне довольствовалась позицией бэк-вокалистки.

Почти пять лет Торганова и Нельсон работают буквально в бешеном ритме: гастроли, записи альбомов, концерты, мероприятия, фестивали. Уже год как Reflex превратился в трио: в группу пришла Женя Малахова. В итоге Нельсон решает взять творческий отпуск и отдохнуть.

В результате Алена Торганова стала солисткой Reflex, которая проработала в группе дольше всех: коллективу она посвятила почти 15 лет.

В 2016 году Торганова объявила об уходе из группы. О причинах принятия такого решения Алена не сообщила. Предполагали, что это было связано с личной жизнью, но ни подтверждений, ни опровержений этим домыслам не было. Сама же Торганова говорила, что не готова пока создавать семью.

Алена Торганова активно вела социальные сети. Поклонники знали, что она много путешествует. О потере былой популярности она никогда не жалела, а карьеру певицы с удовольствием, как признавалась девушка, сменила бы на профессию дизайнера.