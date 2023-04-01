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1 час назад

42-летняя актриса Наталья Бочкарева родила третий раз

Мира Маркина

Звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева третий раз стала мамой. Об этом она написала в личном блоге в социальных сетях.

42-летняя актриса Наталья Бочкарева родила третий раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса опубликовала фото с выписки и рассказала, что работала на протяжении всей беременности. Она поблагодарила персонал госпиталя, в котором рожала. Бочкарева также отметила, что стала многодетной матерью и предупредила, что не шутит о рождении ребенка, несмотря на Первое апреля.

Наталья держала в секрете свою беременность, а слухи о ней резко опровергал ее директор. Бочкарева также отказывалась отвечать на вопросы, которые ей задавали подписчики и журналисты.

Соцсети

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У актрисы, помимо новорожденного, двое детей. Сыну Ивану 15 лет, а дочери Марии 14 лет. С отцом старших детей, адвокатом Николаем Борисовым, Бочкарева развелась девять лет назад.

Ранее мамой стала 19-летняя звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина.

Звёзды,Мария Ильюхина,Наталья Бочкарева,Николай Борисов,
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