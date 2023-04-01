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1 час назад

Телеведущая Дана Борисова сфотографировалась в платье на пилоне

Мира Маркина

Телеведущая Дана Борисова опубликовала снимок в черном платье на пилоне после того как посетила стрип-театр. Соответствующий пост появился в личном блоге Борисовой в социальных сетях.

Дана Борисова сфотографировалась в платье на пилоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дана призналась в любви артисткам стрип-театра, чье выступление ее впечатлило и вдохновило. Телеведущая назвала их "девушками-трудяжками".

Подписчики Даны Борисовой, в свою очередь, сделали ей множество комплиментов в комментариях:

"Элегантная и неотразимая кошечка"

"Тебе так идут разные образы, ты восхитительная"

"Царица, богиня"

Недавно телеведущая рассказывала, что сбросила почти семь килограммов, а в 2022 году неоднократно делала липосакцию.

Соцсети

Телеведущая Дана Борисова сбросила больше 6 кг за 6 недель

Ранее Дана Борисова сообщила об обострении психического заболевания.

Звёзды,Дана Борисова,
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