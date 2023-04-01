Дана Борисова сфотографировалась в платье на пилоне

Телеведущая Дана Борисова опубликовала снимок в черном платье на пилоне после того как посетила стрип-театр. Соответствующий пост появился в личном блоге Борисовой в социальных сетях.
Дана призналась в любви артисткам стрип-театра, чье выступление ее впечатлило и вдохновило. Телеведущая назвала их "девушками-трудяжками".
Подписчики Даны Борисовой, в свою очередь, сделали ей множество комплиментов в комментариях:
"Элегантная и неотразимая кошечка"
"Тебе так идут разные образы, ты восхитительная"
"Царица, богиня"
Недавно телеведущая рассказывала, что сбросила почти семь килограммов, а в 2022 году неоднократно делала липосакцию.