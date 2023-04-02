Климова впервые высказалась о насилии со стороны экс-мужа

В СМИ активно обсуждают обвинения в адрес экс-супруга Екатерины Климовой, актера Гелы Месхи. Подробнее о ситуации рассказано в материале Teleprogramma.pro.

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После развода с Климовой Месхи закрутил новый роман. Его избранницей стала баскетболистка Анна Соколова. Однако пара уже успела распасться, о причинах этого решения до сих пор неизвестно.

Пару месяцев назад экс-возлюбленная актера опубликовала в соцсетях снимок окровавленной руки, заявив, что получила равму в результате неудачного падения. Однако накануне появилась другая информация. Друг спортсменки Михаил Игнатов в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ обвинил в случившимся Гелу. Он утверждает, что артист толкнул Анну в состоянии алкогольного опьянения после ссоры.

Журналисты решили узнать мнение Климовой на этот счет и поинтересовались, что она думает о случившемся, во время вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Артистка заявила:

«Обалдеть. Не поверю в это ни за что!»