Казанова раскрыла причину ухода Алалыкиной из «Фабрики»

Музыкальная группа «Фабрика» была очень популярна в начале 2000-х. Четыре привлекательные исполнительницы сводили с ума мужчин и были кумирами женщин. Экс-участница квартета Сати Казанова раскрыла причину ухода одной из коллег, Марии Алалыкиной. Ее слова приводит StarHit.

Артистка покинула группу довольно рано, поэтому многие, возможно, сегодня уже и не вспомнят ее. Однако коллеги девушки, Ирина Тонева, Александра Савельева и Сати Казанова, тогда очень болезненно восприняли ее уход.

Казанова утверждает, что у Алалыкиной был какой-то «внутренний конфликт». Он и послужил причиной ее ухода, подчеркнула певица.

По словам Сати, им очень повезло с продюсером, Игорем Матвиенко. Он, несмотря на то, что считал Марию самой яркой представительницей музыкального коллектива, отпустил ее без всяких слов, утверждает Казанова.