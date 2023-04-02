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3 часа назад

Певица Сати Казанова раскрыла причину ухода Марии Алалыкиной из «Фабрики»

Катерина Саломе

Музыкальная группа «Фабрика» была очень популярна в начале 2000-х. Четыре привлекательные исполнительницы сводили с ума мужчин и были кумирами женщин. Экс-участница квартета Сати Казанова раскрыла причину ухода одной из коллег, Марии Алалыкиной. Ее слова приводит StarHit.

Казанова раскрыла причину ухода Алалыкиной из «Фабрики»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка покинула группу довольно рано, поэтому многие, возможно, сегодня уже и не вспомнят ее. Однако коллеги девушки, Ирина Тонева, Александра Савельева и Сати Казанова, тогда очень болезненно восприняли ее уход.

Казанова утверждает, что у Алалыкиной был какой-то «внутренний конфликт». Он и послужил причиной ее ухода, подчеркнула певица.

Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о конфликте в группе

По словам Сати, им очень повезло с продюсером, Игорем Матвиенко. Он, несмотря на то, что считал Марию самой яркой представительницей музыкального коллектива, отпустил ее без всяких слов, утверждает Казанова.

Ранее мы писали о том, что Рита Дакота рассказала о критике на "Фабрике звезд".

Звёзды,Рита Дакота,Ирина Тонева,Александра Савельева,Сати Казанова,Игорь Матвиенко,
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