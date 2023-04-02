Музыкальная исполнительница Анна Седокова начала самостоятельно зарабатывать в 15 лет. Тяжелее всего было работать в ночном клубе. Об этом певица рассказала "Газете.ру".

По словам Седоковой, в 16 лет она была ведущей в ночном клубе и дома появлялась только к четырем часам утра. Доход у девушки был примерно $20, и около $5-7 она тратила на такси, чтобы добираться с работы домой.

"Молилась, чтобы не заснуть в машине такси, <...> чтобы меня не увезли в лес, потому что мне нужно было в 7 утра быть на парах в университете", — рассказала певица.

По мнению Седоковой, это был первый сложный опыт. Чем старше она становилась, тем серьезнее становились трудности и испытания.