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Певица Анна Седокова вспомнила, как работала в ночном клубе в 16 лет

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Музыкальная исполнительница Анна Седокова начала самостоятельно зарабатывать в 15 лет. Тяжелее всего было работать в ночном клубе. Об этом певица рассказала "Газете.ру".

По словам Седоковой, в 16 лет она была ведущей в ночном клубе и дома появлялась только к четырем часам утра. Доход у девушки был примерно $20, и около $5-7 она тратила на такси, чтобы добираться с работы домой.

"Молилась, чтобы не заснуть в машине такси, <...> чтобы меня не увезли в лес, потому что мне нужно было в 7 утра быть на парах в университете", — рассказала певица.

По мнению Седоковой, это был первый сложный опыт. Чем старше она становилась, тем серьезнее становились трудности и испытания.

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Седокова отдельно отметила, что ее жизнь никогда не была простой. Певица предполагает, что в том числе поэтому близка с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Анна гордится долгой и крепкой дружбой, считая, что для женщин это особенно важно.

Ранее Анна Седокова вспоминала о работе в "ВИА Гре".

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