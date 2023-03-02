Певица Анна Седокова в своих соцсетях откровенно рассказала, как чувствовала себя в "ВИА Гре".

Не так давно звезда выкупила права на использование оригинального клипа "Не оставляй меня, любимый". По словам Седоковой, она хотела вернуться на 20 лет назад, чтобы "увидеть ту маленькую девочку, которая еще ничего не знала и просто очень хотела из гадкого утенка превратиться в яркую звезду".

Седокова призналась, что в те времена мечтала быть замеченной, но не осознавала свою ценность. В итоге даже самые провокационные наряды не приносили Анне радость и удовлетворения.

"Они все равно не замечали. Потому что все внутри было поломано", – рассказала Анна.

В конце концов, певица пришла к выводу, что все желают одного и того же – взаимной любви, уважения и счастья.