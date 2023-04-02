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2 часа назад

Актриса Наталия Антонова «жрала за двоих» во время беременности и набрала 30 кг

Мира Маркина

Актриса Наталия Антонова, когда была беременна третьим ребенком, "жрала за двоих" и, как следствие, набрала 30 килограммов. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Наталия Антонова набрала 30 кг во время третьей беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса призналась, что поначалу считала нормальным выросший аппетит, считала его нормальным для беременности. Позже поняла, что весит 87 килограммов, заработала одышку и тахикардию, стала сильнее потеть. На тот момент она не надеялась вернуться в профессию.

Муж, гинеколог Николай Семенов, заставил жену взять себя в руки и вернуть форму. Сначала его замечание показалось актрисе обидным, но в итоге она благодарна ему.

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Антонова и Семенов женаты с 2005 года, у них двое общих детей. У артистки также есть 25-летний сын от первого брака Максим.

Ранее певица и телеведущая Анна Семенович призналась, что пытается забеременеть.

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