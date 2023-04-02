Наталия Антонова набрала 30 кг во время третьей беременности

Актриса Наталия Антонова, когда была беременна третьим ребенком, "жрала за двоих" и, как следствие, набрала 30 килограммов. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

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Актриса призналась, что поначалу считала нормальным выросший аппетит, считала его нормальным для беременности. Позже поняла, что весит 87 килограммов, заработала одышку и тахикардию, стала сильнее потеть. На тот момент она не надеялась вернуться в профессию.

Муж, гинеколог Николай Семенов, заставил жену взять себя в руки и вернуть форму. Сначала его замечание показалось актрисе обидным, но в итоге она благодарна ему.