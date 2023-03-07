Семенович призналась, что пытается забеременеть

За плечами 43-летней артистки Анны Семенович множество неудавшихся романов. Сейчас звезда снова в отношениях, однако на этот раз она настроена крайне серьезна. В Rutube-шоу «Злые языки» она призналась, что они с избранником пытаются зачать ребенка.

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Личность возлюбленного певица не раскрывает, но подчеркивает, что он не из шоу-бизнеса. Они познакомились в ресторане, где Анна отдыхала с подругами, а загадочный мужчина сидел в это время за соседним столиком.

«У нас стояли стулья рядом. Он все время двигал стул. Я говорю: „Мужчина! Почему вы в меня упираетесь?“ И все сложилось», — поделилась исполнительница.

Семенович также рассказала, что они сейчас пробуют завести наследников, и она очень надеется, что все получится. Анна хочет одного ребенка — девочку. Если же забеременеть естественным путем не получится, у артистки есть запасной план. В свое время она замораживала яйцеклетки.

«На всякий случай. Считаю, что это правильно. Пусть они будут», — подчеркнула она