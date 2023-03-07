Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
49 минут назад

Певица Анна Семенович призналась, что пытается забеременеть

Катерина Саломе

За плечами 43-летней артистки Анны Семенович множество неудавшихся романов. Сейчас звезда снова в отношениях, однако на этот раз она настроена крайне серьезна. В Rutube-шоу «Злые языки» она призналась, что они с избранником пытаются зачать ребенка.

Семенович призналась, что пытается забеременеть
Фото: СоцсетиСоцсети

Личность возлюбленного певица не раскрывает, но подчеркивает, что он не из шоу-бизнеса. Они познакомились в ресторане, где Анна отдыхала с подругами, а загадочный мужчина сидел в это время за соседним столиком.

«У нас стояли стулья рядом. Он все время двигал стул. Я говорю: „Мужчина! Почему вы в меня упираетесь?“ И все сложилось», — поделилась исполнительница.

Семенович прокомментировала слухи об оказании интим-услуг

Семенович также рассказала, что они сейчас пробуют завести наследников, и она очень надеется, что все получится. Анна хочет одного ребенка — девочку. Если же забеременеть естественным путем не получится, у артистки есть запасной план. В свое время она замораживала яйцеклетки.

«На всякий случай. Считаю, что это правильно. Пусть они будут», — подчеркнула она

Ранее мы писали о том, что Семенович рассказала, как полюбить себя после 40 лет.

Звёзды,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий