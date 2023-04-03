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34 минуты назад

Риз Уизерспун официально разводится с мужем

Диана Товсепова

Голливудская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с актером и продюсером Джимом Тотом в Нэшвилле, штат Теннеси.

Риз Уизерспун официально разводится с мужем
Фото: СоцсетиСоцсети

Согласно судебным документам, полученным TMZ, Риз разорвала свой 12-летний брак с Тотом, с которым она воспитывала 10-летнего сына.

ПО данным TMZ, у Риз с Джимом был брачный договор, обеспечивающий «адекватные и достаточные условия» при расторжении брака.

Напомним, это был второй брак Риз, впервые она была замужем за актером Райаном Филиппом с 1999 по 2008 год.

Уизерспун снимется в продолжении фильма, вышедшего в 1999 году

Ранее мы писали о том, что Риз объявила о расставании со своим мужем в соцсетях на прошлой неделе, признавшись, что они долго и упорно думали о трудном решении развестись. Она также рассказала об их большой любви и взаимоуважении и упомянула, что в решении вопроса самым большим приоритетом был их сын.

Звёзды,Райан Филипп,Риз Уизерспун,
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