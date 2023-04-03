Риз Уизерспун официально разводится с мужем

Напомним, это был второй брак Риз, впервые она была замужем за актером Райаном Филиппом с 1999 по 2008 год.

Ранее мы писали о том, что Риз объявила о расставании со своим мужем в соцсетях на прошлой неделе, признавшись, что они долго и упорно думали о трудном решении развестись. Она также рассказала об их большой любви и взаимоуважении и упомянула, что в решении вопроса самым большим приоритетом был их сын.