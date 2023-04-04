Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году после семи лет совместной жизни. В конце прошлого года между экс-супругами разразился скандал. Актриса публично обвинила бывшего мужа в том, что он ничего ей не оставил после разрыва. Однако выяснилось, что сейчас экс-возлюбленные урегулировали отношения и даже живут вместе, сообщает Super.ru.

Артистка призналась, что у них с Харламовым прекрасные отношения. При этом Она подтвердила слухи о совместном проживании. По ее словам, они с бывшим мужем живут на разных этажах дома, но ежедневно пересекаются.

«У нас прекрасные отношения с Гариком сейчас, очень хорошие, теплые и дружеские. Мы виделись буквально 40 минут назад», — заявила Асмус на премьере сериала «Сансара».

Также Кристина добавила, что в ближайшем будущем они планируют разъезжаться. Однако, куда собирается переезжать звезда, неизвестно.