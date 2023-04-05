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42 минуты назад

Как Дженнифер Лопес оказалась на улице из-за матери

Мира Маркина

Сегодня жизни американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес можно только позавидовать: она известна на весь мир, живет в роскошных домах, зарабатывает миллионы долларов и может позволить себе все, что угодно.

Как Дженнифер Лопес оказалась на улице из-за матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако прежде, чем добиться всемирного признания, Джей Ло пришлось пройти через массу препятствий. В это трудно поверить, но звезда первой величины в юности даже была бездомной.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Детство певицы прошло в небогатом районе Нью-Йорка Бронксе. Дженнифер росла в семьей пуэрториканцев Гваделупе Родригес и Дэвида Лопеса.

С малых лет Дженнифер мечтала о карьере в шоу-бизнесе: она занималась танцами и активно посещала кастинги. Однажды удача улыбнулась девушке – в 18 лет она получила небольшую роль в фильме "Моя маленькая девочка" и лишь убедилась в том, что хочет связать свою жизнь с творчеством.

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Однажды будущая звезда сказала матери, что хочет заниматься танцами, а не учиться в колледже. Эти слова потрясли женщину, Гваделупа и Дженнифер сильно поссорились, и последняя ушла из дома. Лопес пришлось жить в танцевальной студии, где она занималась. Но вскоре ее упорство оценили по заслугам. Джей Ло пригласили работать в профессиональной танцевальной постановке в Европе, после чего ее карьера начала стремительно развиваться.

Вернувшись из Европы, Лопес стала танцовщицей в комедийном проекте In Living Color. Ради этой работы звезда переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где продолжила покорять все новые высоты.

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