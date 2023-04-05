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51 минуту назад

Моника Беллуччи обнажилась для съемки в журнале

Мария Каткова

Актриса и модель Моника Беллуччи снялась обнаженной для журнала Numero. Кадрами со съемки она поделилась в социальных сетях.

Моника Беллуччи обнажилась для съемки в журнале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадре Моника Беллуччи позирует полностью обнаженной. Грудь она прикрывает руками. Она лежит на красном покрывале с узором и с закрытыми глазами.

Соцсети

В подписи к снимку звезда написала, что эта фотография посвящена Тине Модотти. Она работала актрисой и фотографом, а в историю вошла как человек, который занимался активной политической деятельностью как коммунист и антифашист.

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Ранее сообщалось, что 58-летняя Моника Беллуччи предстала в откровенных образах.

Звёзды,Моника Беллуччи,Тим Бертон,
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