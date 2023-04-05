Моника Беллуччи обнажилась для съемки в журнале

Актриса и модель Моника Беллуччи снялась обнаженной для журнала Numero. Кадрами со съемки она поделилась в социальных сетях.

На кадре Моника Беллуччи позирует полностью обнаженной. Грудь она прикрывает руками. Она лежит на красном покрывале с узором и с закрытыми глазами.

В подписи к снимку звезда написала, что эта фотография посвящена Тине Модотти. Она работала актрисой и фотографом, а в историю вошла как человек, который занимался активной политической деятельностью как коммунист и антифашист.