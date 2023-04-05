Эвелина Бледанс: карьера артистки от шоу "Маски" до мюзиклов и кино

5 апреля свой день рождения отмечает популярная актриса, телеведущая и певица Эвелина Бледанс.

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Бледанс родилась в Ялте в 1969 году в семье латыша и еврейки. Ее родители Висвалдис и Тамила Бледанс помимо Эвелины растили еще одну дочь – Майю. С ней у звезды и по сей день поддерживаются теплые и близкие отношения.

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С раннего детства Эвелина проявляла себя как активная и творческая личность, посещала множество секций и кружков. Уже к завершению школы было ясно, что мечта будущей артистки – связать свою жизнь со сценой. В 1990-м году Бледанс уже выпускалась из Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, который окончила с отличием. Благодаря таким успехам ее отправили в Америку на стажировку в Театральный центр классического американского мюзикла Юджина О’Нилла.

Далее карьера Бледанс развивалась очень стремительно. Она пробовала себя и в театре, и в кино, и на телевидении. Первым ее громким появлением стало участие в проекте комедийного шоу “Маски”. Это был одесский коллектив, работающий в жанрах пантомимы, эксцентрики и клоунады. Зрителям шоу приходилось очень по нраву и артистам и авторам проекта удалось выпустить целых 80 выпусков. Среди участников коллектива был и Юрий Стыцковский, ставший первым супругом актрисы. Бледанс была частью комик-труппы с 1991 по 2005 год.

Кадр из шоу "Маски"

Далее в карьере актрисы было все больше телевизионных работ: она являлась ведущей таких программ как «Сексуальная революция с Эвелиной Блёданс» на ТДК, «Очевидец. Самое смешное» на РЕН ТВ, «Всё по-нашему!» на СТС, «Любовь с первого взгляда» на MTV, «Человек-невидимка» на ТВ-3, «Всё будет хорошо» на НТВ. Помимо этого даже выступала в роли ведущей на казахстанском республиканском телеканале в шоу «Они».

Также в копилку телевизионных работ Эвелины Бледанс бесконечно добавляются новые проекты, в которых она присутствует в качестве участника или приглашенного гостя. Помимо того, что ее нередко можно увидеть в таких передачах, как “Звезды сошлись”, “Маска”, “Дуэты”, “Один в один” и прочие, Эвелина не упускает случая испытать свои силы в экстремальных проектах, таких как “Фактор страха”, “Форт Боярд” или “Последний герой”. Самым свежим из подобных шоу является проект “Звезды в Африке”, в котором Бледанс ярко проявила себя и еще планирует вернуться повторно.

Что касается театральной деятельности и съемок в кино, у Бледанс около полсотни сыгранных ролей. Главные роли она исполнила в кинолентах "Сестрички", "Свадьбы не будет", "Женщины и прочие неприятности", "Проклятый рай", "Одна за всех" и др. В театре актриса была задействована чуть меньше, однако на ее счету много ролей в мюзиклах. Также Бледанс в 2009 году выпустила сольный альбом под названием “Главное – любить!”. Голос актрисы и певицы можно услышать и в озвучке популярных мультфильмов. Например, в “Сказочном патруле” ее голосом говорит Баба Яга. А в картине “Чинк: хвостатый детектив” – сова по имени Софи.

Личная жизнь певицы нередко обсуждается в СМИ. Ей приписывают множество романов, в том числе с молодыми коллегами по цеху. Однако официальных браков у Бледанс было три – с Юрием Стыцковским, Дмитрием (фамилия неизвестна) и Александром Семиным. У Эвелины два сына – первый родился в браке с израильским бизнесменом Дмитрием и проживает с 2012 года там, а второй – Семен, родившийся в браке с Александром Семиным.