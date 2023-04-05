Музыкальная исполнительница Екатерина Иванчикова, известная также как Катя IOWA, за четыре дня после родов сбросила 10 килограммов, хотя почти не вставала с кровати. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Певица, по собственным словам, встала на весы утром и обнаружила, что весит меньше на 10 килограммов, хотя четыре дня лежала не вставая. Она объясняет потерю веса тем, что в ее организме было много воды, которая вышла в первые дни после родов. Исполнительница также сослалась на книгу акушерки Елены Лебедевой «Послеродовой период», где рекомендуется почти не двигаться первые девять дней.

Исполнительница пока не раскрывает, какого пола ее ребенок, но уже сообщила, что мальчика назвала бы Львом, а девочку — Ульяной.