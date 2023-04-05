Футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая солистка Spice Girls Виктория, посетили танцевальный класс и начали разучивать сальсу. Соответствующее видео они опубликовали в социальных сетях.

Дэвид и Виктория познакомились в 1997 году в лаунже "Стэмфорд Бридж" после ничьей "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Викторию туда привел продюсер Spice Girls Саймон Фуллер. Он был большим фанатом футбола и был уверен, что девушке необходим знаменитый бойфренд.