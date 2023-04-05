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59 минут назад

47-летний футболист Дэвид Бекхэм учится танцевать сальсу: видео

Мира Маркина

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая солистка Spice Girls Виктория, посетили танцевальный класс и начали разучивать сальсу. Соответствующее видео они опубликовали в социальных сетях.

Супруги делают неуверенные шаги в ритме сальсы. Виктория танцует на высоких шпильках, обувь Дэвида спортивная.

Дэвид и Виктория познакомились в 1997 году в лаунже "Стэмфорд Бридж" после ничьей "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Викторию туда привел продюсер Spice Girls Саймон Фуллер. Он был большим фанатом футбола и был уверен, что девушке необходим знаменитый бойфренд.

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Ранее блогер Ида Галич показала, как танцует на пилоне.

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