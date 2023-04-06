Телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с изданием Men Today рассказал об отношениях с сыном и внуком.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Старший сын Кирилл появился у звезды в браке с радиоведущей Алисой Шер. Кирилл, как и отец, снимается в кино, а также играет в театре. Нагиев признается, что гордится наследником, но порой может быть прямолинеен в общении с ним:

"Сегодня мы с сыном ровесники можем уже говорить без эзопового языка, который я использовал раньше, чтобы не цепануть его самолюбие. ".

Не так давно Нагиев стал дедушкой. Однако, как и с сыном, с внуком телеведущий видится не часто:

"Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу".