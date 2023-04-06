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12 минут назад

"Я был неважнецким отцом, а как дед – вообще...": телеведущий Нагиев рассказал о новом статусе

Мира Маркина

Телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с изданием Men Today рассказал об отношениях с сыном и внуком.

"Я был неважнецким отцом, а как дед – вообще..."
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старший сын Кирилл появился у звезды в браке с радиоведущей Алисой Шер. Кирилл, как и отец, снимается в кино, а также играет в театре. Нагиев признается, что гордится наследником, но порой может быть прямолинеен в общении с ним:

"Сегодня мы с сыном ровесники можем уже говорить без эзопового языка, который я использовал раньше, чтобы не цепануть его самолюбие. ".

Не так давно Нагиев стал дедушкой. Однако, как и с сыном, с внуком телеведущий видится не часто:

"Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу".

Двойник Нагиева Александр Сабанин намерен заменить телеведущего во всех его проектах

Нагиев подчеркнул, что дети даны человеку лишь на время воспитания. Но вместе с тем родители должны считаться с мнением чад и осознавать, что они могут поступать так, как им захочется.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Олег Газманов осторожно спрашивает старшего сына о личной жизни.

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