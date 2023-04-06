Волочкова рассказала, сколько зарабатывала в первые годы карьеры

Когда балерина Анастасия Волочкова начинала работать в Большом театре в 1998 году, ей платили $100 в месяц, хотя за квартиру ей нужно было отдавать в три раза больше. Об этом Волочкова рассказала "Мосленте".

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На момент начала карьеры Анастасия Волочкова переехала в Москву вместе с мамой. По словам балерины, бедность ее не пугала, поскольку ее главной целью было учиться у главных мастеров и становиться лучшей версией себя.

Волочкова также вспомнила, что добилась успеха огромным трудом: когда она поступала в балетное училище, у нее не было необходимых данных. Тем не менее теперь, на взгляд балерины, она может стать примером того, как можно достичь высот вопреки отсутствию чего-то, что для этого необходимо.

"Главное — не жалеть себя, не жалеть своих сил", — заключила танцовщица.