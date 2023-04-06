$79.50+0.1487.10+0.37
47 минут назад

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, сколько ей платили в Большом театре в первые годы

Мира Маркина

Когда балерина Анастасия Волочкова начинала работать в Большом театре в 1998 году, ей платили $100 в месяц, хотя за квартиру ей нужно было отдавать в три раза больше. Об этом Волочкова рассказала "Мосленте".

Волочкова рассказала, сколько зарабатывала в первые годы карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент начала карьеры Анастасия Волочкова переехала в Москву вместе с мамой. По словам балерины, бедность ее не пугала, поскольку ее главной целью было учиться у главных мастеров и становиться лучшей версией себя.

Волочкова также вспомнила, что добилась успеха огромным трудом: когда она поступала в балетное училище, у нее не было необходимых данных. Тем не менее теперь, на взгляд балерины, она может стать примером того, как можно достичь высот вопреки отсутствию чего-то, что для этого необходимо.

Певец Шура заявил, что его пугает балерина Анастасия Волочкова

"Главное — не жалеть себя, не жалеть своих сил", — заключила танцовщица.

Ранее Анастасия Волочкова резко ответила Маше Малиновской на слова о Джигурде.

Звёзды,Маша Малиновская,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий