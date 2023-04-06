Возлюбленная Прохора Шаляпина опровергла слухи об их разрыве

Модель Ольга Сан, с которой состоит в отношениях музыкант Прохор Шаляпин, сообщила, что они по-прежнему встречаются. Об этом пишет "СтарХит".

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Сан сообщила, что их с Прохором Шаляпиным пара не распалась, хотя между партнерам и возникали конфликты. Причиной ссор стали комментарии, которые Ольга дала представителям медиа. Шаляпин посчитал, что партнерша "наговорила всяких глупостей" об их отношениях.

Возлюбленные постепенно восстанавливают отношения и стараются их улучшить. Прохор Шаляпин пришел поддержать Ольгу Сан на премьере фильма "Я хочу! Я буду!", в котором она сыграла. Модель объяснила, что опоздала, и ее партнер встретил бывшую коллегу по прогнозу погоды. Но возлюбленный разделил с Ольгой радость от долгожданного дебюта в кино.